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Компания получила лицензию на ведение букмекерской деятельности в Украине.

Международный холдинг Parimatch возобновляет букмекерскую деятельность в Украине. На сайте Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей было опубликовано решение о выдаче компании первой и единственной лицензии на осуществление букмекерской деятельности в Украине.

Следует отметить, что лицензия на беттинг стоит в 4,8 раза дороже, чем лицензия на онлайн-казино и беспрецедентно является самой дорогой в Европе.

Согласно подсчетам Министерства финансов Украины, в 2021 году легализация игорной отрасли принесет госбюджету порядка 7,4 млрд грн.

Это не финальный этап легализации игорного бизнеса в Украине. Для полноценного запуска рынка азартных услуг необходимо в ближайшие сроки реформировать налоговое законодательство.

Лицензирование предусмотрено законом об организации и проведении азартных игр.

Перший ліцензійний онлайн-букмекер в Україні – Parimatch

Міжнародний холдинг Parimatch відновлює букмекерську діяльність в Україні. На сайті Комісії по регулюванню азартних ігор і лотерей було опубліковано рішення про видачу першої та єдиної ліцензії на здійснення букмекерської діяльності в України.

Слід зазначити, що ліцензія на бетінг коштує в 4,8 рази дорожче, ніж ліцензія на онлайн-казино і безпрецедентно є найдорожчою в Європі.

Це не фінальний етап легалізації грального бізнесу в Україні. Для повноцінного запуску ринку азартних послуг необхідно в найближчі терміни реформувати податкове законодавство.

Ліцензування передбачено законом про організацію та проведення азартних ігор.