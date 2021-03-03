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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Англии.

Кристал Пэлас сойдется в противостоянии с Манчестер Юнайтед в рамках 29-го тура английской Премьер-лиги. Компания Parimatch считает, что шансы на успех в предстоящем поединке значительно больше у подопечных Оле-Гуннара Солскьяера.

Так, на победу Манчестер Юнайтед предлагается коэффициент 1,42, тогда как потенциальный успех Кристал Пэлас оценивается показателем 8,2. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,6.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что Манчестер Юнайтед победит и ТМ 2,5. Вероятность данного исхода оценивается в показатель 3,55.

Напомним, матч Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед состоится сегодня, 3 марта, в 22:15 по киевскому времени. Следить за событиями этой встречи вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.