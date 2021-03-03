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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру Кубка Германии.

РБ Лейпциг сойдется в противостоянии с Вольфсбургом в рамках 1/4 финала Кубка Германии. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Юлиана Нагельсманна.

Так, на победу Лейпцига предлагается коэффициент 1,87, тогда как потенциальный успех Вольфсбурга оценивается показателем 4,10. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,85.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что РБ Лейпциг забьет гол с 1-й по 15-ю минуту включительно. Вероятность данного исхода оценивается в показатель 4,10.

Напомним, матч Лейпциг — Вольфсбург состоится сегодня, 3 марта, в 21:45 по киевскому времени.