Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 17-го тура УПЛ.

В рамках поединка 17-го тура украинской Премьер-лиги состоится встреча между донецкими Олимпиком и Шахтером. Букмекерская компания Parimatch считает фаворитом гостей.

Так, коэффициент на победу Олимпика составляет 12,50, на ничью — 6,60, а на победу Боруссии Д — 1,21.

При этом букмекеры считают, что "горнякам" вряд ли придется уступать в счете и добывать победу по ходу данного поединка. Коэффициент на это — 7,90.

Матч Олимпик — Шахтер состоится 6 марта. Начало — в 17:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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