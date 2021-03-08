Рейтинг букмекеров

Football.ua анонсирует самые интригующие матчи этой недели.

На этой неделе в очередной раз состоится много увлекательных и важных поединков. В данном материале мы выделим пять главных матчей недели как во внутренних соревнованиях, так и международных. В список попали два поединка украинских команд в Лиге Европы, один матч Лиги чемпионов и по встрече из Англии и Италии.

Интер — Аталанта

Понедельник, 8 марта, 21:45. Милан, стадион Джузеппе Меацца

Интер набрал отличный ход и не собирается сбавлять обороты. К тому же, нельзя подпускать к себе конкурентов в лице Милана и Ювентуса. Аталанта, в свою очередь, ведет борьбу за зону Лиги чемпионов и тоже крайне нуждается в набранных баллах. Очень интересно будет наблюдать столкновение прагматичной стихии Конте и интенсивного футбола Гасперини.

До конца чемпионата Интеру осталось провести 13 поединков, за которые многое может измениться, но именно в таких матчах Милан и Ювентус будут следить за развитием событий с замирающим сердцем, ведь бергамаски вполне в силах остановить победную поступь команды Антонио Конте. Интер из последних пяти матчей между этими командам смог выиграть лишь один.

По мнению букмекеров компании Pinnacle , Интер — фаворит встречи. Их победу эксперты оценили в коэффициент 2,10. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,77, а на победу бергамасков — 3,56.

ПСЖ — Барселона

Среда, 10 марта, 22:00. Париж, стадион Стад де Франс

Если отталкиваться от счета первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов между этими командами, то может показаться, что интриги как таковой нет. Наверное, даже чудо не поможет Барселоне пройти дальше, но оказать давление на соперника "сине-гранатовые" вполне способны. Каталонцы уже совершали сумасшедший камбэк в двухматчевом противостоянии с парижанами.

Кроме того, последние игры команды Рональда Кумана наталкивают на мысль, что дела постепенно налаживаются. "Сине-гранатовые" смогли отыграть два мяча у Севильи в рамках Кубка Италии, показав характер. В данном матче без волевых качеств и сумасшедшего настроя с запредельной самоотдачей даже нет смысла появляться на поле.

По мнению букмекеров компании Pinnacle , Пари Сен-Жермен — фаворит встречи. Их победу эксперты оценили в коэффициент 2,15. На ничью можно поставить с коэффициентом 4,33, а на победу "нервионцев" — 3,01.

Динамо — Вильярреал

Четверг, 11 марта, 19:55. Киев, стадион НСК Олимпийский

Динамо в рамках поединка 1/8 финала Лиги Европы будет принимать на своем поле Вильярреал — очень неудобного соперника, который остается одной из самых неуступчивых команд в Испании к данному отрезку сезона. Большой вопрос: с каким настроем подойдет к турниру "Желтая субмарина". Будет ли акцент на чемпионате или еврокубке?

Конечно, Вильярреалу грех не попробовать выиграть турнир, ведь их тренирует сам Унаи Эмери — профессор Лиги Европы. У Динамо же сейчас очень сложный и насыщенный календарь, с которым команда Мирчи Луческу пока что справляется. Хочется верить, что удача будет на стороне украинской команды.

По мнению букмекеров компании Pinnacle , Вильярреал — фаворит встречи. Их победу эксперты оценили в коэффициент 1,96. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,44, а на победу киевлян — 4,27.

Рома — Шахтер

Четверг, 11 марта, 22:00. Рим, Олимпийский стадион

Шахтер, в свою очередь, отправится к Роме в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы и постарается доказать, что форма команды улучшается с каждым днем. Очень тревожно за нынешнего чемпиона Украины, ведь каждая победа добывается с большими трудностями, а нелепые поражения происходят все чаще.

Рома же ведет борьбу за зону Лиги чемпионов в Серии А и, возможно, не бросит все силы на еврокубковый турнир. На выходных команда Паулу Фонсеки принималf на своем поле Дженоа и добилась минимальной победы. Сможет ли украинская команда и португальский тренер удивить друг друга, ведь знаюn они взаимно много?

По мнению букмекеров компании Pinnacle , Рома — фаворит встречи. Их победу эксперты оценили в коэффициент 1,61. На ничью можно поставить с коэффициентом 4,35, а на победу "горняков" — 5,27.

Арсенал — Тоттенхэм

Суббота, 14 марта, 18:30. Лондон, Эмирейтс Стэдиум

И куда же без лучшей лиги мира. Чемпионат Англии в нашей подборке будет представлять лондонское дерби между Арсеналом и Тоттенхэмом — один из самых принципиальных матчей Туманного Альбиона. Арсенал набрал отличный ход и движется вверх по турнирной таблицы, даже несмотря на осечку в игре с Бернли.

Тоттенхэм тоже показывает хорошие результаты и смог подтянуться к лидирующему эшелону команд, отставая от Челси, который расположился на четвертой позиции, всего лишь на два балла. Нужно также понимать, что обе команды среди недели ждут баталии в Лиге Европы, которые могут забрать силы у футболистов.