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Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

В ответном противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА ПСЖ сыграет с каталонской Барселоной.

По версии букмекеров компании Parimatch, парижане, несмотря на победу в первой игре, должны побеждать и в домашней встрече.

Так на их победу предлагают коэффициент 2,14. Ничью оценили в 4,30, а победу "сине-гранатовых" в 3,00.

Барселона уже не раз доказывала, что может перевернуть ситуацию и пройти дальше даже в самом тяжелом положении.

Если вы в это верите, то можете поставить на проход подопечных Рональда Кумана с коэффициентом 21,0. То, что борьбу в ЛЧ продолжит ПСЖ, у букмекеров нет сомнений — 1,01.

Отметим, что матч ПСЖ — Барселона состоится 10-го марта. Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени. За Текстовой онлайн-трансляцией можно наблюдать на Football.ua.