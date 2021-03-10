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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Испании.

Атлетико Мадрид сойдется в противостоянии с Атлетиком из Бильбао в рамках перенесенного матча 18-го тура испанской Ла Лиги. Компания Parimatch считает, что шансы на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Диего Симеоне.

Так, на победу Атлетико предлагается коэффициент 1,82, тогда как потенциальный успех Атлетика оценивается показателем 5,50. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,30.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что Луис Суарес забьет два или более голов в этом матче. Вероятность данного исхода оценивается в показатель 7,30.

Напомним, матч Атлетико — Атлетик состоится сегодня, 10 марта, в 20:00 по киевскому времени.