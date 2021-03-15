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Football.ua анонсирует самые интригующие матчи этой недели.

Отчетная неделя подарит нам несколько увлекательных и важных для их участников поединков. В данном материале мы выделим три главных матча недели в рамках международных состязаний. В список попали два поединка Лиги чемпионов УЕФА, один матч из Лиги Европы УЕФА.

Реал — Аталанта

Вторник, 16 марта, 22:00. Мадрид, стадион Альфредо ди Стефано

Первое противостояние между данными командами проходило на поле бергамаского коллектива, а его итог был предрешен поздним голом защитника мадридского Реала Ферлана Менди. Достигнутый на выезде успех дает "сливочным" перспективные стартовые позиции перед ответной игрой, в то время как Аталанте уже поздно сожалеть о прекрасной утраченной возможности обеспечить себе комфортный выезд в столицу Испании.

Промежуток в три недели между очными поединками команды Зинедина Зидана и Джан Пьеро Гасперини провели в схожем ключе, с тем лишь отличием, что чемпионы Испании не уступили в лобовом столкновении с текущим лидером турнирной таблицы своего национального первенства. Ситуация на внутренней арене, безусловно, будет довлеть над Аталантой, ведь "Богиня" имеет все шансы остаться без Лиги чемпионов на следующий год, а победа в текущем розыгрыше данного турнира для них выглядит еще слишком отдаленной перспективой.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Реал — фаворит встречи. Их победу эксперты оценили в коэффициент 2,11. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,82, а на победу бергамасков — 3,41.

Челси — Атлетико

Среда, 17 марта, 22:00. Лондон, стадион Стэмфорд Бридж

Первая игра между коллективами Томаса Тухеля и Диего Симеоне, как и ожидалось, получилась достаточно напряженной, а победителя мы узнали лишь благодаря феноменальному удару через себя от нападающего Челси Оливье Жиру. Данный успех для "пенсионеров" стал выездным, что делает их позиции перед ответной игрой достаточно устойчивыми. В родных стенах лондонский клуб не уступал уже более двух месяцев, хотя поражение от Манчестер Сити в его нынешнем состоянии вряд ли можно считать серьезным ударом по репутации клуба.

За время паузы между играми стадии 1/8 финала Лиги чемпионов, Челси и Атлетико успели провести по четыре поединка в национальном первенстве, показав при этом схожие результаты — по 2 победы и ничьих, при достаточно скромной результативности матчей. "Матрасники" повадились активно тратить преимущество по набранным очкам перед ближайшими преследователями, но аргентинский наставник Диего Симеоне уже неоднократно намекал своей команде, что ей пора завязывать с неудачными играми.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Челси — фаворит встречи. Их победу эксперты оценили в коэффициент 2,24. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,34, а на победу Атлетико — 3,54.

Милан — Манчестер Юнайтед

Четверг, 11 марта, 22:00. Милан, стадион Сан Сиро

Итальянский коллектив достаточно неплохо начинал первый поединок в рамках 1/8 финала Лиги Европы, однако отмена гола Франка Кессье спутала карты коллективу Стефано Пьоли, следом за чем еще и состоялся гол соперников. Однако, Милан сумел добиться того, за чем ехал на Олд Траффорд — забитого мяча, который позволяет "россонери" использовать преимущество в виде возможности построить сценарий предстоящей игры.

Главным вопросом в ответной части блиц-дуэли будет являться возможность команд побороть психологическое давление, которое оказывается на них со всех сторон. Милан и Манчестер Юнайтед объединяет недавний факт присутствия на лидирующих позициях в своих национальных первенствах, но в данный период сезона им пришлось уступить свои места соседям по городу. Спортивная злость по этому поводу должна зашкаливать.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Манчестер Юнайтед — фаворит встречи. Их победу эксперты оценили в коэффициент 2,18. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,48, а на победу Милана — 3,46.