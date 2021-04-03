Рейтинг букмекеров

Стали известны котировки букмекеров на поединок английской Премьер-лиги.

В рамках 30-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм пожалует в гости к Ньюкаслу.

По мнению экспертов из букмекерской компании Parimatch, преимущество на стороне подопечных Жозе Моуриньо.

На победу лондонской команды предлагается коэффициент 1,69. Ничью эксперты оценивают в 3,90, а победу хозяев — 5,30.

Если вы считаете, что команды на двоих смогут забить больше двух голов, то поставить на это можно с коэффициентом 1.99.

Поединок Ньюкасл — Тоттенхэм состоится в воскресенье, 4 апреля, в 16:05 по киевскому времени.