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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Англии.

Фулхэм сойдется в противостоянии с Вулверхэмптоном в рамках 31-го тура английской Премьер-лиги. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Скотта Паркера.

Так, на победу Фулхэма предлагается коэффициент 2,60, тогда как потенциальный успех Вулверхэмптона оценивается показателем 3,15. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,00.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что Вулверхэмптон будет проигрывать и выиграет. Вероятность данного исхода оценивается в показатель 14,0.

Напомним, матч Фулхэм — Вулверхэмптон состоится сегодня, 9-го апреля, в 22:00 по киевскому времени.