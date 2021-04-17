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Football.ua и букмекерская компания Favbet продолжают рубрику "фавориты противостояний".

В рамках полуфинального поединка Кубка английской лиги лондонский Челси на поле на поле стадиона Уэмбли принимать Манчестер Сити.

Челси — Манчестер Сити

Лондон, 17 апреля, 19:30. Уэмбли, Лондон. Главный арбитр — Майк Дин (район Виррал). Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

На полуфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА Англия будет представлена двумя командами, которым, по счастливой случайности, пришлось сойтись в очном противостоянии за шаг до финального поединка за Кубок Англии текущего сезона. Для Томаса Тухеля каждый шаг на Британских островах — новая история, и немецкий специалист вполне уверенно старается внедрять новые подходы в управление "синими". В частности, не каждый наставник в АПЛ мог предложить своим подопечными выпить вина или пива дабы расслабиться после тяжелой игры против Порту (0:1).

Обе команды сейчас находятся в неплохой форме, но подопечные Хосепа Гвардиолы достигают своего за счет стабильности. Манчестер Сити без срывов провел непростые матчи против дортмундской Боруссии (дважды по 2:1), где-то пожертвовав частью гандикапа на внутренней арене для важного выхода в полуфинал Лиги чемпионов. Теперь же, "горожане" вновь вернулись к тезису о том, что хотят собрать в своих руках все возможные трофеи по ходу одного сезона. И без итоговой победы над Челси в предстоящей игре этого сделать точно не выйдет.

Букмекеры считают фаворитом встречи Манчестер Сити. Так, компания Фаворит предлагает на победу "горожан" коэффициент 1,94. Победа лондонского Челси оценена в 4,85, а ничейный результат — в 3,45.

Матч Челси — Манчестер Сити начнется в 19:30 по киевскому времени.