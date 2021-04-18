Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Украины.

Колос сойдется в противостоянии с Днепром-1 в рамках 22-го тура украинской Премьер-лиги. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Руслана Костышина.

Так, на победу Колоса предлагается коэффициент 2,44, тогда как потенциальный успех Днепра-1 оценивается показателем 3,20. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,00.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что СК Днепр-1 выиграет оба тайм. Вероятность данного исхода оценивается в показатель 9,90.

Напомним, матч Колос — Днепр-1 состоится сегодня, 18-го апреля, в 19:30 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.