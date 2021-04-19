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14 квітня креативні команди презентували нове позиціювання FAVBET, в основі якого європейський підхід: ставлення до гри як до розваги, а не способу заробітку.

Компанія FAVBET вирішила змінити ставлення суспільства до індустрії азартних ігор (гемблінгу), яка в Україні переживає системні зміни, пов’язані з легалізацією ігрового бізнесу. До роботи залучили креативне агентство Banda. Спільна робота тривала пів року.

Спеціалісти Banda надихалися ідеєю, що FAVBET – це не просто гемблінгова платформа, а компанія, яка робить спорт видовищним, а клієнтський досвід від гри – унікальним. Саме цю ідею втілено в стратегії, позиціюванні та новому візуальному стилі. Продовженням ребрендингу стане інформаційна кампанія з ключовим повідомленням: «Будь всередині гри».

В основі рестайлінгу – кольори, що були з компанією понад 20 років, але стали насиченими та сучасними. Оновлений логотип більш динамічний та гнучкий. Креативна команда використала два протилежних шрифти: «Таке візуальне рішення символізує протистояння, що є основою спортивних змагань», — пояснюють у BANDA.

У FAVBET зазначають, що вони є відповідальною компанією, яка виступає за культуру беттінгу (ставок на спортивні події), та очікують на позитивні зміни в ставленні суспільства до ігрового бізнесу.

На початку квітня Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей видала ліцензію компанії, що володіє популярним букмекерським брендом Favbet.

Favbet працює в кількох країнах та є партнером багатьох спортивних команд і змагань. Починаючи з сезону 2019/20, українська Прем'єр-ліга офіційно називається «Favbet Ліга».