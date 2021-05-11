Вашему вниманию букмекерские котировки на финальный поединок Кубка Украины.
Заря — Динамо Киев, фото ФК Заря Луганск
11 мая 2021, 17:07
В рамках финального поединка Кубка Украины, состоится встреча между киевским Динамо и луганской Зарей. Компания Parimatch считает, что больше шансов на победу у номинальных хозяев.
Так, коэффициент на победу Динамо Киев составляет 1,72, на ничью — 3,80, на победу Зари — 4,80.
При этом эксперты сомневаются, что "мужики" смогут одержать победу хотя бы в одном тайме этого поединка. Коэффициент на это событие составляет всего 2,65.
Матч Динамо — Заря состоится 13 мая. Начало — в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция
поединка.