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Вашему вниманию букмекерские котировки на финальный поединок Кубка Украины.

В рамках финального поединка Кубка Украины, состоится встреча между киевским Динамо и луганской Зарей. Компания Parimatch считает, что больше шансов на победу у номинальных хозяев.

Так, коэффициент на победу Динамо Киев составляет 1,72, на ничью — 3,80, на победу Зари — 4,80.

При этом эксперты сомневаются, что "мужики" смогут одержать победу хотя бы в одном тайме этого поединка. Коэффициент на это событие составляет всего 2,65.