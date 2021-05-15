Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок итальянской Серии А.

В рамках поединка 37-го тура итальянской Серии А, состоится встреча между туринским Ювентусом и миланским Интером. Компания Parimatch считает, что больше шансов на победу у хозяев.

Так, коэффициент на победу Ювентуса составляет 2,14, на ничью — 3,70, на победу Интера — 3,35.

При этом эксперты не сомневаются в результативности данного поединка. Коэффициент на ТБ 3.0 составляет всего 2,05.

Матч Ювентус — Интер состоится 15 мая. Начало — в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.