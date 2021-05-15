Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок итальянской Серии А.

В рамках поединка 37-го тура итальянской Серии А, состоится принципиальная встреча между римскими Ромой и Лацио. Компания Parimatch считает, что больше шансов на победу у гостей.

Так, коэффициент на победу Лацио составляет 2,28, на ничью — 3,65, на победу Ромы — 3,05.

При этом эксперты не сомневаются, что обеим командам удастся забить. Коэффициент на это составляет всего 1,44.

Матч Рома — Лацио состоится 15 мая. Начало — в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.