Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок английской Премьер-лиги.
Челси - Лестер, getty Images
17 мая 2021, 23:26
В рамках поединка 37-го тура английской Премьер-лиги лондонский Челси на своем поле примет Лестер.
Эксперты из компании Parimatch считают, что намного больше шансов на победу у хозяев.
На победу подопечных Томаса Тухеля предоставляется коэффициент 1,74. На ничью — 3,70, а на победу "лис" — 5,20.
Если вы уверены, что в первом тайме будет забит гол, то на данный исход коэффициент 1,44 (нет — 2,70).
Матч Челси — Лестер состоится 18 мая. Начало — в 22:15 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.