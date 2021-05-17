Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок английской Премьер-лиги.

В рамках поединка 37-го тура английской Премьер-лиги лондонский Челси на своем поле примет Лестер.

Эксперты из компании Parimatch считают, что намного больше шансов на победу у хозяев.

На победу подопечных Томаса Тухеля предоставляется коэффициент 1,74. На ничью — 3,70, а на победу "лис" — 5,20.

Если вы уверены, что в первом тайме будет забит гол, то на данный исход коэффициент 1,44 (нет — 2,70).

Матч Челси — Лестер состоится 18 мая. Начало — в 22:15 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.