Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок английской Премьер-лиги.
Манчестер Юнайтед - Фулхэм, getty images
18 мая 2021, 00:48
В рамках поединка 37-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед примет на своем поле Фулхэм.
Эксперты из компании Parimatch считают, что намного больше шансов на победу у хозяев.
На победу подопечных Оле-Гуннара Солскьяера предоставляется коэффициент 1,36. На ничью — 5,50, а на победу "дачников" — 8,50.
Если вы уверены, что команды смогут забить три гола и больше, то на данный исход коэффициент 1,62 (нет — 2,39).
Матч Манчестер Юнайтед — Фулхэм состоится 18 мая. Начало — в 20:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.