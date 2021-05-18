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Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок английской Премьер-лиги.

В рамках поединка 37-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед примет на своем поле Фулхэм.

Эксперты из компании Parimatch считают, что намного больше шансов на победу у хозяев.

На победу подопечных Оле-Гуннара Солскьяера предоставляется коэффициент 1,36. На ничью — 5,50, а на победу "дачников" — 8,50.

Если вы уверены, что команды смогут забить три гола и больше, то на данный исход коэффициент 1,62 (нет — 2,39).

Матч Манчестер Юнайтед — Фулхэм состоится 18 мая. Начало — в 20:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.