Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок Серии А.

В рамках 38-го тура итальянской Серии А Аталанта дома примет Милан.

Букмекерская компания Parimatch отдает свое предпочтение в данном поединке подопечным Гесперини.

На победу Аталанты предлагается коэффициент 2,41. Ничью оценили в 4,20, а победу Милана в 2,60.

Если вы уверены, что тотал в матче будет больше трех, то на данный исход коэффициент 1,58 (меньше — 2,48).

Матч Аталанта — Милан состоится 23-го мая в Бергамо. Начало игры — в 21:45 по киевскому времени.

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