Аталанта - Милан, Getty Images
23 мая 2021, 00:50
В рамках 38-го тура итальянской Серии А Аталанта дома примет Милан.
Букмекерская компания Parimatch отдает свое предпочтение в данном поединке подопечным Гесперини.
На победу Аталанты предлагается коэффициент 2,41. Ничью оценили в 4,20, а победу Милана в 2,60.
Если вы уверены, что тотал в матче будет больше трех, то на данный исход коэффициент 1,58 (меньше — 2,48).
Матч Аталанта — Милан состоится 23-го мая в Бергамо. Начало игры — в 21:45 по киевскому времени.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.