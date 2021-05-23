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Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок Премьер-лиги.

В рамках 38-го тура Премьер-лиги Лестер дома сыграет против Тоттенхэма. Букмекерская компания Parimatch отдает свое предпочтение "лисам".

На победу Лестера предлагается поставить с коэффициентом 1,99. На ничью коэффициент 4,10, а на победу "шпор" 3,40.

Если вы уверены, что обе команды сумеют забить, то на данное событие коэффициент 1,53 (нет — 2,50).

Также предлагается поставить на то, что в первом тайме будет забит хотя бы один гол. На данный исход коэффициент 1,28 (нет — 3,50).

Матч Лестер — Тоттенхэм состоится 23 мая и начнется в 18:00 по киевскому времени.

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