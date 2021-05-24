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Football.ua анонсирует самые интригующие матчи этой недели.

Отчетная неделя подарит нам пару увлекательных и ответственных для их участников поединков. В данном материале мы выделим два главных матча недели в рамках международных состязаний. В список попали финальные поединки в рамках Лиги Европы УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА.

Вильярреал — Манчестер Юнайтед

Среда, 26 мая, 22:00. Гданьск, Городской стадион

Середину недели для футбольных болельщиков будет украшать заключительное противостояние в рамках второго по значимости клубного турнира Старого Света. Особенностью взаимоотношений испанского Вильярреала и английского Манчестер Юнайтед остается то, что за всю историю их очного противостояния, а таких встреч уже насчитывается четыре, еще не было забито ни одного мяча. Действительно, редкий случай для современного футбола, однако подобный контекст совершенно не подходит под сценарий шоу, которое хотелось бы увидеть в решающей битве за европейский трофей.

"Желтая субмарина" прошла по сетке плей-офф в достаточно спокойном темпе, не пропуская от своих соперников более одного мяча в двухматчевой серии. Единственными, кто вообще не забивал в ворота Вильярреала, к сожалению, остается киевское Динамо. "Красные дьяволы", в свою очередь, поначалу, также пытались идти в схожем ритме, но на полуфинальном противостоянии против римской Ромы сорвались. "Волки" сумели пять раз пробить оборону команды Оле-Гуннара Солскьяера, но взамен получили сразу восемь результативных ударов в створ своих ворот. Лигу Европы часто называют "фирменным" состязанием Унаи Эмери, но сможет ли он повторить успех с испанской командой, но не с Севильей?

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Манчестер Юнайтед — фаворит встречи. Его победу эксперты оценили в коэффициент 1,80. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,50, а на победу Вильярреал — 4,82.

Манчестер Сити — Челси

Суббота, 29 мая, 22:00. Порту, Драгау

Главное блюдо всего клубного сезона будет подано поздним субботнем вечером на домашнем стадионе португальского Порту. Мы уже неоднократно в новейшей истории сталкивались с исключительно английским противостоянием в финале Лиги чемпионов УЕФА и всякий раз ход событий в подобных матчах имел высокий уровень драматургии. Новоиспеченные чемпионы английской Премьер-лиги сразятся против команды, которая уступила Лестеру Кубок Англии, а в последнем туре чемпионата рисковала остаться без участия в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

К счастью, для Челси, все обошлось легким испугом, поэтому они могут спокойно приступать к как можно более успешному завершению своей еврокубковой кампании. Еще на групповом этапе "синие" показали, что составить конкуренцию в битве за трофей, что в последствии доказывали на каждом новом этапе плей-офф. Последним шагом на пути к финалу стала битва против наиболее титулованного клуба в истории данного турнира, мадридского Реала, в которой "сливочные" так ничего и не смогли показать в матче на Стэмфорд Бридж.

Относительно коллектива Хосепа Гвардиолы долго говорить не приходится. Манчестер Сити мало кто может обыграть в этом сезоне, тем более, если речь идет о матче с повышенным уровнем ответственности, по типу европейских состязаний. И как тут не вспомнить, что "горожане" в текущем розыгрыше Лиги чемпионов оступались лишь однажды. Однако, главный контекст этого поражения от Порту заключается в месте, где его удалось нанести команде Гвардиолы — ровно на этой же арене она и будет противостоять Челси уже в обозримом будущем. Случайности не случайны?

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Манчестер Сити — фаворит встречи. Его победу эксперты оценили в коэффициент 1,90. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,50, а на победу Челси — 4,20.