Рейтинг букмекеров

Нам всім з дитинства знайома історія Алі-Баби, який знайшов незліченні скарби і зміг скористатися своїм везінням.

Хто не мріяв повторити його шлях, ставши в одну мить багатієм? Зрештою, всі ми любимо казки зі щасливим кінцем, де герой з народу стає найкращим з усіх.

Виявляється, у 2021 році для того, щоб одразу розбагатіти, не треба вирушати до таємничих печер — достатньо робити ставки на 1xBet. Принаймні, таким виявився шлях до успіху 44-річного Мухажана, що грає на 1xBet порівняно нещодавно — з 2019 року. Мешканцю Алмати вдався дійсно вражаючий, практично неймовірний за силою і точністю прогноз, про який варто розповісти докладніше.

Гравець, який робив ставки на сайті одного з провідних світових букмекерів, ризикнув значною сумою в 100 тисяч тенге (приблизно 238 доларів). Мешканець Алмати зібрав експрес з 44 (за кількістю прожитих років) подій — і переміг, вигравши 876 682 300 тенге, тобто понад 2 мільйони доларів! Фантастична сума, яка мотивує робити ставки на 1xBet і тисячі нових гравців.

"Я ставлю виключно на футбол. Я сам футболіст, добре знаюся на цьому виді спорту. Результат ви бачили. 1xBet я вибрав через те, що в них є свобода вибору в ставках, наприклад, необмежений експрес, високі коефіцієнти, можливість ставити на одну й ту ж команду в різних турнірах. Мені подобається свобода вибору, вважаю, що це правильно, тому я з 1xBet.

Мені подобаються великі експреси: якщо вигравати, то значні суми. Чесно кажучи, перед останніми матчами нервував. Коли залишилося 3-4 гри, і ти розумієш, що можливий такий результат, то так чи інакше починаєш нервувати. Останній матч був вночі, я відразу не повірив, здавалося, що це не зі мною відбувається. Я одразу розбудив дружину, показав, що трапилося. Гроші відразу надійшли на ігровий рахунок — там був нуль, а потім моментально надійшла сума, про яку ви вже знаєте", — сказав Мухажан.

При цьому, варто зазначити, що для експреса обиралися події з не надто високими коефіцієнтами — найбільший з них дорівнював 1,48. Більшість ставок було зроблено на фаворитів футбольних матчів у єврокубках і провідних європейських чемпіонатах. Така послідовна тактика призвела до щедрої винагороди прогнозиста.

Виграні гроші Мухажан витратить на благодійність — його дружина є куратором волонтерського руху, який опікується безпритульними тваринами в Алмати.

"Я їй сказав, що якщо виграю коли-небудь, то в першу чергу ми допоможемо братам нашим меншим, що потребують цього. Тому радість була безмежною. Допомога вже надана в певному обсязі: закриті борги місцевих ветеринарних клінік, це велика радість. Навіть не виграш, а те, що змогли допомогти. Люди дзвонять — і просто плачуть від щастя, від того, що це сталося, це найкраща винагорода.

Суми великі — і не всі в змозі так допомогти. Я бізнесмен і не маю потреби в машині або якійсь нерухомості, у мене все є, тому рішення було в першу чергу таким. Вважаю, що мій виграш був зумовлений тим, що основною метою було бажання допомогти тим, хто цього потребує. І якщо гравці зайдуть з думкою про те, що виграш буде не тільки їм на користь, а вони з кимось поділяться, то в цьому і буде секрет успіху", — додав Мухажан.

Як бачите, сам переможець вважає, що рецепт успіху простий. Але в підсумку все зійшлося як треба — і в Казахстані з'явився новий доларовий мільйонер. Це далеко не перший випадок, коли гравці 1xBet виграють дуже великі суми. Так, на початку 2020 року інший житель Алмати виграв на 1xBet майже 9 мільйонів тенге. Однак нинішні 876 мільйонів — це новий рівень, і це найбільший виграш в історії беттінгу в Казахстані та СНД.

Представники компанії заявили, що раді виграшу Мухажана, адже це черговий раз підтверджує провідний статус 1хBet у світі букмекерів.

*Матеріал публікується на правах реклами