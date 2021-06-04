Рейтинг букмекеров

Команды встретятся в рамках подготовки на Евро-2020.

В рамках товарищеского матча сборная Италии сыграет против сборной Чехии.

По прогнозам букмекерской компании Parimatch, больше шансов на победу у подопечных Роберто Манчини.

На победу Италии предлагается коэффициент 1,60. На ничью можно поставить с коэффициентом 4,10, а на победу сборной Чехии с 6,10.

Если вы уверены в том, что тотал в матче будет два и больше, то на данный исход коэффициент 1,58 (меньше — 2,48).

Поединок Италия — Чехия состоится четвертого июня и начнется в 21:45 по киевскому времени.