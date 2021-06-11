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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 1 тура турнира.

Сборная Дании сыграет против национальной команды Финляндии в рамках поединка 1 тура чемпионата Европы-2020. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Каспера Хьюлманда.

Так, на победу Дании предлагается коэффициент 1,47, тогда как потенциальный успех сборной финнов оценивается показателем 9,40. Коэффициент на ничейный результат — 4,20.

При этом букмекеры считают, что поединок вряд ли завершится нулевой ничьей. Коэффициент на это — 8,00.

Напомним, матч Дания — Финляндия состоится в субботу, 12 июня. Начало игры — в 19:00 по киевскому времени.