Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 1 тура турнира.

Сборная Уэльса сыграет против национальной команды Швейцарии в рамках поединка 1 тура чемпионата Европы-2020. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Владимира Петковича.

Так, на победу Уэльса предлагается коэффициент 4,00, тогда как потенциальный успех швейцарской сборной оценивается показателем 2,20. Коэффициент на ничейный результат — 3,10.

При этом букмекеры считают, что маловероятна победа Уэльса при забитых голах обеих команд. Коэффициент на это — 9,40.

Напомним, матч Уэльс — Швейцария состоится в субботу, 12 июня. Начало игры — в 16:00 по киевскому времени.