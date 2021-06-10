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Бренд-амбасадори FAVBET визначили фаворитів на перемогу в турнірі.

Плакати з сіткою великих турнірів відходять в минуле і залишаються ламповими спогадами з дитинства та юності вболівальників. FAVBET надихнувся ними та вирішив втілити в промо-заході “Навангуй результати Євро”. До неї долучилися й бренд-амбасадори компанії.

Спортивний коментатор та ведучий YouTube-каналу Вацко Live Віктор Вацко навангував у півфіналах матчі Італія — Франція та Португалія — Нідерланди. На його думку, у фінал пройдуть Франція та Португалія і саме французи здобудуть титул чемпіона Європи. Україна, на думку Вацка, вийде з групи з другого місця, а в 1/8 фіналу поступиться італійцям.

А от директор телеканалів “Футбол” Олександр Денисов вірить, що наша збірна проб’ється у півфінал і лише там поступиться збірній Німеччини. В іншому півфіналі Італія переможе Францію, здобувши титул у фінальному матчі з Німеччиною.

Найбільш неочевидний прогноз дав актор та ведучий Женя Янович. Він вважає, що у півфінальних матчах зустрінуться Франція — Італія та Польща — Туреччина. У фіналі Італія обіграє Польщу. Женя також ставить на вихід України з групи та виліт на стадії 1/8 фіналу.

Спрогнозувати переможця Євро на сайті FAVBET може кожен. А ще шанс виграти до 25 000 гривень. Сума виграшу залежить від кількості вірно передбачених результатів.

За вірно вгадані місця команд в групах та прохід 1/8 фіналу учасники отримають по 500 гривень. За вірно вгаданих переможців чвертьфіналів та півфіналів по 1000 гривень, а за вгаданого переможця фіналу — 1500 гривень. Кожен невірно передбачений результат, зменшуватиме суму виграшу на 1500 гривень.

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