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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 1 тура турнира.

В рамках первого тура Евро-2020 сборная Нидерландов в Амстердаме сыграет против сборной Украины.

Эксперты компании Parimatch больше верят в победу хозяев.

Так, на победу Нидерландов можно поставить с коэффициентом 1,65. Ничью оценили в 3,85, а в подопечных Андрея Шевченко эксперты не верят — 6,40.

Если вы уверены, что Украина сможет забить, то на данное событие коэффициент 1,77 (нет — 2,05).

Матч Нидерланды — Украина состоится 13 июня. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени.