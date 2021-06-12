Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 1 тура турнира.
В рамках первого тура Евро-2020 сборная Нидерландов в Амстердаме сыграет против сборной Украины.
Эксперты компании Parimatch больше верят в победу хозяев.
Так, на победу Нидерландов можно поставить с коэффициентом 1,65. Ничью оценили в 3,85, а в подопечных Андрея Шевченко эксперты не верят — 6,40.
Если вы уверены, что Украина сможет забить, то на данное событие коэффициент 1,77 (нет — 2,05).
Матч Нидерланды — Украина состоится 13 июня. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени.