Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 1 тура турнира.
Игроки сборной Чехии, Getty Images
13 июня 2021, 19:30
Сборная Шотландии сыграет против национальной команды Чехии в рамках поединка стартового тура чемпионата Европы-2020.
Компания Parimatch считает, что чуть больше шансов на успех в предстоящем поединке у чехов.
Так, на победу Шотландии предлагается коэффициент 2,95, тогда как потенциальный успех чехов оценивается показателем 2,80. Коэффициент на ничейный результат — 3,05.
Если вы считаете, что в матче будет забито больше двух голов, то можете поставить с коэффициентом — 2,60.
Напомним, матч Шотландия — Чехия состоится в понедельник, 14 июня. Начало игры — в 16:00 по киевскому времени.