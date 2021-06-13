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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 1 тура турнира.

Сборная Шотландии сыграет против национальной команды Чехии в рамках поединка стартового тура чемпионата Европы-2020.

Компания Parimatch считает, что чуть больше шансов на успех в предстоящем поединке у чехов.

Так, на победу Шотландии предлагается коэффициент 2,95, тогда как потенциальный успех чехов оценивается показателем 2,80. Коэффициент на ничейный результат — 3,05.

Если вы считаете, что в матче будет забито больше двух голов, то можете поставить с коэффициентом — 2,60.

Напомним, матч Шотландия — Чехия состоится в понедельник, 14 июня. Начало игры — в 16:00 по киевскому времени.