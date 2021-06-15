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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 1 тура турнира.

Сборная Португалии начнет защиту титула чемпиона Европы поединком против Венгрии на Пушкаш Арене в Будапеште.

Компания Parimatch считает, что португальцы имеют довольно высокие шансы для того, чтобы рассчитывать на три набранных балла.

Так, на победу сборной Португалии предлагается коэффициент 1,47, тогда как триумф венгров оценивается в 8,2. Если же вы верите в ничейный результат в данной встрече, то на этот исход предлагается коэффициент 4,4.

Для тех, кто любит нестандартные ставки, есть вариант с событием "Будет пенальти в первом тайме". Событие оценивается коэффициентом 5.

Матч состоится во вторник, в 19:00 по киевскому времени. Текстовая онлайн-трансляция поединка будет доступна на Football.ua.