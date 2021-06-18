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Короткий гід для тих, хто хоче заробити цього літа

До 11 липня увага всього футбольного світу буде прикута до чемпіонату Європи. Цього дня на легендарному лондонському "Вемблі" відбудеться завершальний концерт фестивалю найкращої у світі гри — і ми дізнаємося, хто ж до 2024 року буде вважатися найкращою командою континенту.

А поки ми в очікуванні розв'язки цього детективу, саме час нагадати, що можна не просто насолоджуватися футболом найкращих команд Європи, а й заробити на ньому. Чудові умови для цього надає букмекерська компанія 1xBet, яка пропонує найрізноманітніші ставки на подію. Коротко пройдемося по варіантах, на яких ви можете заробити.

Звичайно, це ставки на самі матчі Євро. В лінії доступна можливість поставити на всі поєдинки, учасники яких вже визначені. Ви можете спрогнозувати не тільки результати або точний рахунок матчів, а й, скажімо, що в них будуть пробиті пенальті або обидві команди заб'ють. У кожному поєдинку гравцям доступно приблизно 1500 варіантів ставок.

Але є можливість заробити й завдяки іншим різноманітним варіантам. Скажімо, об'єднувати в одній ставці прогнози на кількість голів в різних матчах.

Також можна робити й більш специфічні ставки — на найкращого бомбардира (Гаррі Кейн — 9), найкращого воротаря (Уго Льоріс — 5,5), найкращого гравця (Кіліан Мбаппе — 10), найкращого молодого гравця турніру (Філ Фоден — 5), найкращого асистента (Кевін де Брейне — 5), автора найкращого гола (Карім Бензема — 25).

У вищезазначених номінаціях згадані лише лідери в плані очікувань, а взагалі-то можна повірити, що найкращим гравцем Євро стане Гарет Бейл (81) або Доменіко Берарді (101). Крім цього, є опції заробити, вгадавши навіть те, в якому з міст турніру буде забито найбільше голів або яким буде найрезультативніший тайм в тому чи іншому місті. Ну і, звичайно ж, все ще можна зробити ставку на те, хто ж переможе на чемпіонаті: на Францію, скажімо, можна поставити з коефіцієнтом 4,5.

Як бачите, експерти 1xBet дійсно виконали величезну роботу, підготувавши широку лінію до турніру. Залишилося лише заробити на ній — реєструйтеся на сайті або в додатках компанії, якщо ще не зробили це, і перетворіть це літо в казку!