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Football.ua и букмекерская компания Favbet продолжают рубрику "фавориты противостояний".

В рамках поединка второго тура чемпионата Европы-2020 сборная Португалии выступит в качестве номинальных хозяев стадиона Альянц Арена в Мюнхене в матче против национальной команды Германии.

Португалия — Германия

суббота, 19 июня, 19:00. Альянц Арена, Мюнхен. Главный арбитр — Энтони Тейлор (Вайсеншэйв, Англия). Прямая трансляция на телеканалах Футбол 1/2.

Подопечные Йоахима Лева достаточно целостно смотрелись во время поединка первого тура против Франции на этой же арене, вот только одного лишь этого фактора им явно не хватало для противостояния действующим чемпионам мира (0:1). В итоге, национальная команда Германии вынуждена подходить ко второму матчу данного этапа, в рамках "группы смерти", в достаточно неприятном положении — будущий соперник немцев свою игру против Венгрии сумел увенчать победой, поэтому имеет все шансы обеспечить себе досрочный выход в следующий раунд, если победит в предстоящей игре.

Тут сразу стоит отметить, что подбор футболистов у Фернанду Сантуша позволяет замахнуться на куда большие успехи, нежели "просто" факта набора трех очков в матче против Германии на ее поле. Можно смело утверждать, что нынешний созыв "европейских селесао" выглядит даже более грозным, чем он был на предыдущем чемпионате Европы в 2016-м году, который завершился победой Португалии в финале над Францией. При этом, смотреть на негативный исторический контекст противостояний против немцев команде Сантуша точно не стоит — и времени с их последней встречи прошло в достатке, и обе команды уже успели по нескольку раз поменять собственный стиль игры.

Букмекеры считают фаворитом встречи Германию. Так, компания Фаворит предлагает на победу "Бундестим" коэффициент 2,37. Победа Португалии оценена в 3,36, равно как и ничейный результат — 3,36.

Матч Португалия — Германия начнется в 19:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.