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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру сборных в рамках чемпионата Европы.

В рамках третьего тура Евро-2020 в группе С сборная Украины в Бухаресте сыграет против сборной Австрии.

Компания Parimatch считает, что шансов на успех в данном поединке больше у подопечных Андрея Шевченко.

Так, на победу сборной Украины можно поставить с коэффициентом 3,53. На то, что победят австрийцы, коэффициент 3,93. Ничью оценили в 2,05.

Если вы уверены, что тотал в матче будет 1,5, то на данный исход эксперты предлагают коэффициент 1,63.

Напомним, матч Украина — Австрия состоится 21 июня и начнется в 19:00 по киевскому времени. За текстовой онлайн-трансляцией можно будет следить на Football.ua.

Что говорили перед матчем?

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко:

"Я считаю, что в футболе загадывать наперед в коем случае нельзя. Нас ждет тяжелый поединок с Австрией. У этой сборной есть очень хорошие исполнители, команда играет в своем стиле. Мы серьезно к ней готовимся и уважаем ее.

Украину и Австрию устроит ничья? Вообще-то такие вещи очень сильно наказываются. Любые подобные разговоры должны прекращаться, потому что это неправомерно. И мы, и австрийцы понимаем важность поединка. Игра будет проводиться с достаточной ответственностью и пониманием того, что стоит на кону, какого результата нужно добиться для выхода в плей-офф. Мы понимаем всю ответственность".

Главный тренер сборной Австрии Франко Фода:

Мы хорошо знакомы с командой Украины, в которой собраны игроки с высоким индивидуальным мастерством. Но, как и у каждой команды, в сборной Украины есть свои слабости. Мы их нашли и будем использовать". "Мы стремимся выиграть этот поединок. Мы жаждем победы в каждой встрече. Но всегда есть соперник, который имеет аналогичную целью.

Защитник сборной Украины Александр Караваев:

"Украина — фаворит в матче с Австрией? Не сказал бы, что мы в этом матче являются фаворитами. Обеим командам нужно побеждать, сложно сейчас об этом говорить. Физически и тактически обе сборные готовы хорошо, поэтому кто лучше подготовится в психологическом, эмоциональном плане, тот и получит преимущество. У Австрии есть индивидуально сильные игроки, все футболисты очень мощные, неуступчивые в борьбе".

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук:

"К поединку с Австрией нужно намного серьезней подготовиться в плане психологии, потому что, думаю, Австрия – соперник посильнее Северной Македонии. Нужно будет выложиться на 100 процентов".