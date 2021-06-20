Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру сборных в рамках чемпионата Европы.

В рамках третьего тура Евро-2020 в группе С встретятся сборные Северной Македонии и Нидерландов.

Компания Parimatch считает, что шансов на успех в игре больше именно у подопечных Франка де Бура.

На победу сборной Нидерландов предлагается коэффициент 1,27. На ничью — 6,30, а на победу северо-македонцев — 13,00.

Если вы уверены в том, что тотал в матче будет 2,5 больше, то на данное событие коэффициент 1,53.

Матч Северная Македония — Нидерланды состоится 21 июня в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.