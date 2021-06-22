Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру сборных в рамках чемпионата Европы.

Сборная Германии сойдется в заключительном противостоянии группового этапа Евро-2020 с командой Венгрии. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Йоахима Лева.

Так, на победу Германии предлагается коэффициент 1,21, тогда как потенциальный успех Венгрии оценивается показателем 15,0. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 7,70.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что Германия одержит победу, при этом забить удастся обеим командам. Вероятность данного исхода оценивается в показатель 2,65.

Напомним, матч Германия — Венгрия состоится в среду, 23 июня. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени.