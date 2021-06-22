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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру сборных в рамках чемпионата Европы.

Сборная Португалии сойдется в заключительном противостоянии группового этапа Евро-2020 с командой Франции. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Дидье Дешама.

Так, на победу Франции предлагается коэффициент 2,26, тогда как потенциальный успех Португалии оценивается показателем 3,85. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,05.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что матч завершится со счетом 1:0 в пользу сборной Франции. Вероятность данного исхода оценивается в показатель 6,50.

Напомним, матч Португалия — Франция состоится в среду, 23 июня. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени.