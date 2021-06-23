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Чого чекати від найбільш статусного турніру року — версія 1xBet.

Євро-2020 ставить перед нами велику кількість різноманітних запитань. Ми спробували сформулювати відповіді у класичному твіттер-форматі, використовуючи до 280 символів на кожне питання. Але у вас можуть бути свої відповіді — і свої варіанти ставок на ті чи інші події. Ми ж звертаємо вашу увагу на своє бачення — і пропонуємо заробити завдяки 1xBet на суперцікавому турнірі.

1. Як далеко зайдуть чинні чемпіони Європи?

Португалія додала до складу у порівнянні з Євро-2016 суперзіркових манкуніанців Діаша та Фернандеша. Роналду і Пепе ще у розквіті сил, але навіть з ними можна не вийти з групи (коефіцієнт — 11,5). Далі виходять 4 з 6 найкращих 3-х місць, а у португальців Німеччина і Франція в суперниках.

2. Чи зможе Франція, як і у 2000-му, виграти після ЧС ще й ЧЄ?

У Дешама ледь не загальновизнано найкращий склад на турнірі: у порівнянні з основою, яка перемогла на ЧС в Росії, немає Матюїді, а Жиру поступився місцем Бензема (що плюс). У відмінній формі системно важливі Грізманн і Канте, не здав Льоріс, Мбаппе — це Мбаппе. Схоже на золото (4,5).

3. На що здатне нове "золоте покоління" збірної Англії?

Три роки тому Кейн і компанія зруйнували прокляття топ-4 на ЧС, потрапивши у квартет вперше за 28 років. У півфіналах Євро Англії не було з 1996-го, коли виблискували Ширер, Гаскойн і Сімен. Якщо Санчо, Решфорд та інші "молоді леви" зіграють, як у клубах, це мінімум півфінал (2,5).

4. На що здатна збірна Іспанії без гравців "Реала"?

Луїс Енріке викликав шквал критики, відмовившись від "вершкових" і оголосивши, що покличе в команду лише 24 гравці з 26 можливих. З урахуванням Бускетса, який щойно перехворів, і посередньої форми де Хеа здається, що "фурія роха" цього разу не вразить, максимум — виліт у чвертьфіналі (3,2).

5. Хто з молодих зірок зробить стрибок до статусу суперзірки?

Ставки на найкращого молодого гравця турніру завжди цікаві. Перерахуємо чудову сімку лідерів — Фоден (5), Маунт (6), Гаверц (8), Доннарумма (8), Ферран Торрес (9), Райс (10) і Жоау Фелікс (10).

6. Як далеко зможе зайти збірна України?

"Жовто-синім" випала потенційно непроста сітка — друге місце майже напевно подарує побачення з італійцями. У такій ситуації 1/8 здається гідним результатом — таким, як і коефіцієнт на виліт там (1,55).

7. Чи заведеться голландський апельсин без Рональда Кумана?

Після того, як де Бур змінив Кумана на тренерському містку, команда швидко регресувала. Тут все ще є де Йонг і де Лігт, виблискує Депай, але формули 3D точно не вистачить для титулу, про який мріяли ще торік. Виліт у півфіналі Євро (4,5) — старовинна голландська традиція.

8. Наскільки постарішали за 3 роки хорвати?

Ракітіч зав'язав зі збірною минулої осені, Манджукіч — ще після чемпіонату світу, Ковачіч лікувався і сидів на банці "Челсі", Перішич і Влашич теж грали краще у 2020-му. З групи команда вийде, а ось невиліт у 1/8 фіналу (2,9) буде майже дивом.

9. Скільки очок здобудуть у своїй групі угорці?

Німеччина, Франція і Португалія — ​​це хрест на виході з групи, хоча в Будапешті й буде стовідсотковий доступ глядачів на стадіон. До того ж, 3-му місцю цієї групи теж не буде коли панькатися, бо можна і не вийти. Тому 0 очок Угорщини (1,53) виглядають дуже реалістично.

10. Чи треба було Дешаму повертати Бензема?

Травма Марсьяля і відсутність ігрової практики у Жиру змусили Дешама піти на примирення з форвардом "Реалу". Здається, що Карім може стати для Мбаппе тим, ким був для Роналду — ідеальним постачальником снарядів. Найкращий асистент турніру (61) — цікава ставка.

11. Чи здатний Роберт Левандовський забивати в збірній так багато?

Польський голеадор наприкінці сезону через травму пропустив матчі Ліги чемпіонів, але в чемпіонаті все ж встиг побити рекорд за кількістю голів за сезон. 4 роки тому, хоч Польща і грала у чвертьфіналі, Роберт забив лише 1 гол. Час брати реванш і стати найкращим бомбардиром турніру (30).

12. Чи доріс Джордан Ларссон до рівня заміни Златана?

Форвард "Спартака" провів шикарний сезон у складі "червоно-білих", але до складу шведської команди потрапив в останній момент. Син великого Генріка Ларссона поки тільки набуває досвіду і далекий від статусу свого батька в тому ж віці. Як підсумок — 3 місце шведів у групі (4,1).

13. Чи зуміє Італія повернути собі статус однієї з найкращих?

Італійці не програють з 2018-го і гратимуть в Римі. Саме час поборотися за, як мінімум, півфінал, а вміння грати в матчах на виліт у цієї команди на генетичному рівні. Місце у фіналі (3,78) — не така вже й мрія.

14. Наскільки запеклою буде зустріч англійців і шотландців?

Шотландці не були у фінальних стадіях Євро з 1996 року, коли, до речі, теж грали проти англійців. Є думка, що вони якщо й запам'ятаються на груповому етапі, то особливою зарядженістю на сусідів. Цілком імовірно, що в цьому матчі буде небагато голів — наприклад, менше ніж 1,5 (3,54).

15. Чи вдасться Бельгії нарешті дістатися до вирішального матчу?

Бельгійці привезли найбільш віковий склад на турнірі. Де Брейне отримав неприємне пошкодження у фіналі ЛЧ, тому може бути не у формі. Азар запам'ятався в минулому сезоні тим, що почав рекламувати бургери, а не забивати голи. Чи вистачить зусиль Лукаку для боротьби за титул? Ні, максимум півфінал (1,23).

16. Чи відбудеться коронація Кіліана Мбаппе як нового найкращого гравця світу?

Час настав. Мбаппе — найкращий гравець турніру (10).

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