Готовий зарядити нашу команду на перемогу? Тоді приходь на Спортивну площу до ТРЦ Gulliver, де 29 червня офіційний партнер національної збірної Parimatch організовує трансляцію матчу нашої команди на Євро-2020.
Збірна України зіграє зі Швецією (початок о 22:00) у Глазго, а у тебе є можливість подивитися цей матч разом з усією країною. Приходь з друзями та сім’єю до фан-зони, ваша підтримка дуже важлива для збірної!
Також на тебе чекає вулична їжа, розважальна програма і, звичайно ж, атмосфера справжнього футбольного свята! Свято починається о 19:00 з трансляції матчу Англія — Німеччина. Звичайно, що вхід вільний. Проведи цей вечір разом з усіма вболівальниками та заряди Україну на перемогу!