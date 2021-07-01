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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру сборных в рамках чемпионата Европы.

В рамках четвертьфинала чемпионата Европы-2020 сборная Швейцарии в Санкт-Петербурге сыграет против сборной Испании.

Компания Parimatch считает, что шансов на успех в данном поединке больше у подопечных Луиса Энрике.

Так, на победу сборной Швейцарии можно поставить с коэффициентом 5,70. На то, что победят испанцы, коэффициент 1,69. Ничью оценили в 3,85.

Если вы уверены, что тотал в матче будет больше 3, то на данный исход эксперты предлагают коэффициент 2,70.

Что говорят перед матчем?

Унаи Симон, сборная Испании:

"На нынешнем ЕВРО, хоть я и не заглядывал в статистику, мы должны оказаться командой, у ворот которой меньше всего голевых моментов. И все это — моя оборона. Но, чем дальше, тем сильнее соперники, и у них, вероятно, моментов будет больше.

Относительно себя надеюсь, что с каждым днем становлюсь сильнее. Дело в опыте, и здесь он уникален. Надеюсь, он пойдет мне на пользу. Вратарь из меня — уже лучше, чем был вчера, но еще не так хорош, как завтра.

Мы тут, чтобы побеждать, и должны превзойти сильнейших. Великие команды создаются с опытом. Парни окружили меня поддержкой и на поле, и в раздевалке, и это многое о них говорит. Титулы завоевывают не просто команды, а их составы. Мы в любой ситуации стоим друг за друга".

Напомним, матч Швейцария — Испания состоится 2 июля и начнется в 19:00 по киевскому времени. За текстовой онлайн-трансляцией можно будет следить на Football.ua.