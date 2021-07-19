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Ви можете подумати, що перемога в акціях від букмекерської компанії вимагає астрономічного везіння та великих зусиль з вашого боку. Однак історія Джеймса Вуда спростовує цю хибну думку. Сьогодні ми розповімо, як одному щасливчику з Гани вдалося виграти призи в чотирьох різних акціях від 1xBet. Прочитайте його історію і переконайтеся, що перемогти може кожен — зокрема, й ви!

Все почалося з мотоцикла, виграного в акції AFCON Total Challenge

Джеймс був одним з перших клієнтів 1xBet після початку роботи букмекерської компанії в Гані. Його першою акцією була AFCON Total Challenge від 1xBet, яка проводилася під час Кубка африканських націй 2019 року. Оскільки Джеймс — великий шанувальник футболу, то взяв участь в акції та протягом усього турніру підтримував Гану на 1xBet.

Взяти участь в цій акції було так само просто, як і у всіх інших промо букмекера. Потрібно було лише робити ставки та чекати фінального розіграшу, який відбувся наприкінці акції. Джеймс не втратив можливість. А сміливе рішення взяти участь в акції та підтримати свою улюблену команду було винагороджено новеньким мотоциклом Bajaj Boxer 150. Джеймс не міг повірити у своє везіння, але все стало реальним, коли він отримав приз. Тепер він може їздити на мотоциклі у своїх справах і сподівається, що в майбутньому виграє авто.

Після мотоцикла — новий смартфон

Щоб знову перевірити свою долю, Джеймс вирішив взяти участь у ще одній акції. Його успішна серія продовжилася в промо Hot Win, фінальний розіграш якого відбувся 7 жовтня 2020 року. Це була друга акція Джеймса, і він взяв у ній участь тільки з цікавості. Коли були оголошені результати розіграшу, він був шокований, дізнавшись, що знову став переможцем. Гравець виграв смартфон Samsung A51. Оскільки Джеймс дуже турботливий, він подарував виграний смартфон своїй дружині.

Ще один смартфон не змусив на себе чекати

Натхнений своїми попередніми перемогами, Джеймс продовжував стежити за новими акціями, які проводить 1xBet. І йому не довелося довго чекати, оскільки букмекер постійно розвивається і шукає способи винагородити своїх клієнтів. Акцію Presents Time запустили під сезон зимових свят. Цього разу Джеймс виграв телефон Samsung A71. Саме тоді Джеймс подумав, що був благословенний вищими силами, адже здобув перемоги в трьох акціях поспіль.

Інша акція й чергова перемога — Prize Hunt

Уявіть собі здивування Джеймса, коли представники 1xBet подзвонили ще раз, щоб оголосити його переможцем в першому розіграші акції Prize Hunt. Вкотре Джеймс Вуд виграв смартфон Samsung A71, поповнивши свою колекцію призів.

Історія Джеймса неймовірна, і дійсно необхідно мати щось особливе, щоб виграти в чотирьох рекламних акціях однієї букмекерської компанії. Однак це також живий доказ того, що якщо вірити у свою перемогу, то також можна втілити мрії у реальність. Як переконався на власному досвіді Джеймс, беручи участь в акціях 1xBet, можна навіть невеликі кошти перетворити на великий виграш і змінити своє життя.

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