Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру в рамках чемпионата Украины.

Ворскла сойдется в противостоянии с Рухом в рамках второго тура чемпионата Украины. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Юрия Максимова.

Так, на победу Ворсклы предлагается коэффициент 2,08, тогда как потенциальный успех Руха оценивается показателем 3,8. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,25.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что Рух забьет в обоих таймах. Вероятность данного исхода оценивается в показатель 5,70.

Напомним, матч Ворскла — Рух состоится сегодня, 1 августа. Начало игры — в 19:30 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.