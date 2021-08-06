Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру сборных в рамках Олимпийских игр.
Сборная Бразилии, getty images
06 августа 2021, 18:28
В рамках решающего матча на футбольном турнире Олимпиады-2020 в Токио сыграют сборные Бразилии и Испании.
Компания Parimatch считает, что шансов на победу больше у номинальных хозяев.
На победу бразильцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2,8. Ничья в основное время оценивается коэффициентом 2,9, а на победу сборной Испании дают 3.
Также, принимаются ставки на победу в турнире. Тут тоже фаворитом является сборная Бразилии. На их проход можно поставить с коэффициентом 1,88. На проход Испании дают коэффициент 1.98.
Напомним, матч Бразилия — Испания состоится 7 августа и начнется в 14:30.