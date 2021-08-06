Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру сборных в рамках Олимпийских игр.

В рамках решающего матча на футбольном турнире Олимпиады-2020 в Токио сыграют сборные Бразилии и Испании.

Компания Parimatch считает, что шансов на победу больше у номинальных хозяев.

На победу бразильцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2,8. Ничья в основное время оценивается коэффициентом 2,9, а на победу сборной Испании дают 3.

Также, принимаются ставки на победу в турнире. Тут тоже фаворитом является сборная Бразилии. На их проход можно поставить с коэффициентом 1,88. На проход Испании дают коэффициент 1.98.

Напомним, матч Бразилия — Испания состоится 7 августа и начнется в 14:30.