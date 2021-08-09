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1xBet дає прогноз на новий сезон чемпіонату України.

Чи зможе "Шахтар" повернутися на вершину?

Донецький клуб суттєво змінився в літнє міжсезоння. У клуб прийшов новий тренер, відомий завдяки роботі в "Сассуоло" — Роберто Де Дзербі. Італієць ставить команді тотальний контроль м'яча і високий пресинг.

Крім того, "Шахтар" придбав низку гравців, витративши на трансфери близько 40 млн євро. Прийшли захисник Марлон ("Сассуоло"), хавбек Педріньо ("Бенфіка") та нападник Лассіна Траоре ("Аякс").

Всі ці зміни не можуть відбутися без наслідків. Тренеру потрібен час на впровадження нових ідей, а гравцям — на адаптацію. Але у підсумку "гірники" повинні вийти на новий рівень гри та нав'язати "Динамо" серйозну боротьбу за чемпіонство. Коефіцієнт на перемогу «гірників» в УПЛ — 1,57.

Чи збереже "Динамо" чемпіонство?

"Динамо", попри солідні виплати від УЄФА за єврокубки, не підписувало зіркових новачків, а тільки залатало дірки в складі. Взяли двох нападників — Шкуріна з ЦСКА (оренда) та Раміреса з ДАКа (придбання за близько 2 млн євро), а також — півзахисника Дениса Антюха з "Колоса".

Але головне для киян — збереження на посаді тренера Мірчі Луческу. Румунський фахівець за рік роботи в "Динамо" повернув "біло-синім" впевненість і, що більш важливо, результат і трофеї.

Так, ці результати частково були досягнуті на тлі спаду "Шахтаря". Тому буде ще цікавіше спостерігати, чи зможе "Динамо" Луческу знову обійти "гірників", але вже з іншим тренером і більш якісним складом. Чемпіонство киян 1xBet оцінює у 2,25.

Хто ж здобуде бронзу?

"Зоря" два сезони поспіль брала бронзові нагороди чемпіонату України, до того ж в обох випадках до останнього претендувала на срібло. Команда Скрипника суттєво оновилася в міжсезоння, що вже стало звичним явищем для луганців. "Зоря" все одно залишається головним претендентом на бронзу (коефіцієнт — 2).

Також варто придивитися до "Ворскли" Максимова. У команди підібрався хороший колектив, а головний тренер повернув гравцям упевненість. Ще один кандидат — "Дніпро-1", який, на думку багатьох експертів, має третій за силою склад в УПЛ після грандів. Подивимося, що зможе запропонувати в тактичному плані хорватський наставник Ігор Йовічевіч.

І неочевидний претендент у боротьбі за бронзу — "Колос". Команда вже в першому своєму сезоні УПЛ посіла 6 місце і вийшла в єврокубки через плей-оф, а в наступному стала четвертою. Чому б уже зараз не зазіхнути на медаль?

Які кандидати на виліт?

УПЛ завершила своє планомірне розширення до 16 команд. Відтепер 2 колективи будуть вилітати напряму, а ще 2 команди — гратимуть перехідні матчі. Головний аутсайдер чемпіонату — "Минай". Закарпатська команда посіла останнє місце минулого сезону, але зберегла місце в елітному дивізіоні завдяки зняттю "Олімпіка".

Не варто очікувати високих досягнень і від новачків — "Чорноморця", "Металіста-1925" та "Вереса". Як правило, командам потрібно чимало часу для адаптації в УПЛ. Також серед кандидатів на виліт — вже традиційно "Львів". "Інгулець", який посів 12 місце в минулому сезоні, не став кадрово сильнішим за міжсезоння і може знову фінішувати в нижній частині таблиці. Як бачимо, кандидатів на останні 4 позиції вдосталь.

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