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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру квалификации ЛК.

Колос сойдется в ответном противостоянии с Шахтером из Караганды в третьем раунде квалификации Лиги конференций. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Руслана Костышина.

Так, на победу Колоса предлагается коэффициент 2,45, тогда как потенциальный успех Шахтера Караганда оценивается показателем 3,10. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 2,95.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что победитель матча определится в дополнительное время. Вероятность данного исхода оценивается в показатель 6,00.

Напомним, матч Шахтер Караганда — Колос состоится во вторник, 10 августа, в 17:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua. Первая встреча команд завершилась в нулевую ничью.