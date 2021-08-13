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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Германии.

Боруссия М сойдется в противостоянии с мюнхенской Баварией в первом туре Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Юлиана Нагельсманна.

Так, на победу Баварии предлагается коэффициент 1,68, тогда как потенциальный успех Боруссии М оценивается показателем 4,60. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,50.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что в матче команды забьют на двоих больше четырех мячей. Вероятность данного исхода оценивается в показатель 2,60.

Напомним, что матч Боруссия М — Бавария состоится в пятницу, 13 августа, в 21:30 по киевскому времени.