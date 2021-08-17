Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру квалификации ЛЧ.
фото ФК Шахтер Донецк
17 августа 2021, 09:26
Донецкий Шахтер сойдется в противостоянии против французского Монако в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Нико Ковача.
Так, на победу Монако предлагается коэффициент 1,71, тогда как потенциальный успех Шахтера оценивается показателем 4,90. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,80.
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Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что Шахтер победит и не пропустит. Вероятность данного исхода оценивается в показатель 7,20.
Напомним, что матч Монако — Шахтер состоится во вторник, 17 августа, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции
, которая будет доступна на Football.ua.