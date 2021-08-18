Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру в рамках чемпионата Украины.

Киевское Динамо в поединке четвертого тура УПЛ сыграет в гостях против Ингульца. Компания PariMatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Мирчи Луческу.

Так, на победу Динамо предлагается коэффициент 1,15, тогда как потенциальный успех команды из Петрово оценивается показателем 19,00. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 7,70.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что команда Сергея Лавриненко распечатает ворота киевлян. Этот исход предлагается с коэффициентом 6,50.

Напомним, матч Ингулец — Динамо состоится сегодня, 18 августа. Начало игры — в 19:30. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.