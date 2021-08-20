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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Украины.

Ворскла сойдется в противостоянии с Металлистом 1925 в пятом туре украинской Премьер-лиги. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Юрия Максимова.

Так, на победу Ворсклы предлагается коэффициент 1,70, тогда как потенциальный успех Металлиста 1925 оценивается показателем 4,90. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,80.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что в матче будет забито минимум четыре мяча (ТБ 3.5). Вероятность данного исхода оценивается в показатель 3,05.

Напомним, что матч Ворскла — Металлист 1925 состоится в пятницу, 20 августа, в 19:30 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.