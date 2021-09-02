Швеция - Испания, getty images
02 сентября 2021, 00:15
В рамках отбора на чемпионат мира-2022 сборная Испании в гостевом матче сыграет против Швеции.
Компания Parimatch отдает свое предпочтение сборной Испании.
Так, на победу Испании предлагается коэффициент 1,82, тогда как на шведов можно поставить с показателем 5,00. Вероятность ничейного результата — 3,50.
Если вы уверены, что обе команды смогут забить, то на данный исход можно поставить с коэффициентом 2,04 (нет — 1,78).
Поединок Швеция — Испания состоится 2 сентября и начнется в 21:45 по киевскому времени.