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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру квалификации предстоящего чемпионата мира в Катаре.

Сборная Бельгии примет на своем поле Чехию в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Компания PariMatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Роберто Мартинеса.

Так, на победу Бельгии предлагается коэффициент 1,51, тогда как потенциальный успех Чехии оценивается показателем 6,70. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,40.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что чешской сборной удастся забить в ворота соперника минимум два мяча (ИТБ 1,5). Этот исход оценивается коэффициентом 4,00.

Напомним, что матч Бельгия — Чехия состоится в воскресенье, 5 сентября, в 21:45 по киевскому времени.