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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру квалификации предстоящего чемпионата мира в Катаре.

Сборная Испании примет на своем поле Грузию в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Компания PariMatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке значительно больше у подопечных Луиса Энрике.

Так, на победу Испании предлагается коэффициент 1,10, тогда как потенциальный успех Грузии оценивается показателем 40,00. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 10,00.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что обеим командам удастся отметиться забитыми мячами. Этот исход оценивается коэффициентом 2,95.

Напомним, что матч Испания — Грузия состоится в воскресенье, 5 сентября, в 21:45 по киевскому времени.